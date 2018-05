Man (35) in cel voor drugs, wapens en diefstallen 17 mei 2018

Een 35-jarige man uit Kasterlee zit achter de tralies voor een waslijst aan feiten. De man werd vorige maand aan het Stationsplein in Hasselt betrapt met vloeibare xtc. De man is geen onbekende voor de politie en bleek ook al verdacht te worden van onder meer inbreuken op de wapenwetgeving, inbraken en winkeldiefstallen. Voor al die feiten samen werd hij op 11 mei aangehouden door de onderzoeksrechter. De raadkamer in Turnhout heeft dinsdag zijn aanhouding bevestigd. (JVN)