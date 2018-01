Mama gedood terwijl kindjes slapen VADER RIJDT ZELF NOG NAAR ZIEKENHUIS MET SLACHTOFFER JEF VAN NOOTEN

02u42 0 Foto's Vanderveken De woning aan de Mgr. Heylenstraat. Kasterlee Een dertiger uit Kasterlee heeft gisterochtend zijn Mexicaanse vriendin om het leven gebracht. De dodelijke steekpartij speelde zich af in de woning van het koppel in de Mgr. Heylenstraat. Tom P. (31) bracht zijn slachtoffer nadien nog zelf naar het ziekenhuis in Herentals. Maar daar overleed Berenice O. (32) aan haar verwondingen. De politie trof de twee kindjes (2 en 6) van het koppel nadien slapend aan in de woning.

De spoedafdeling van het Sint-Elisabethziekenhuis in Herentals werd gisterochtend rond 7 uur opgeschrikt door de 31-jarige Tom P. uit Kasterlee. De man bracht er zijn bloedende vriendin binnen. Ze verkeerde op dat moment reeds in kritieke toestand. Het medische personeel van het ziekenhuis probeerde Berenice O., een vrouw van Mexicaanse afkomst, nog te reanimeren. Maar de hulp mocht niet meer baten.





Vanderveken De deur is verzegeld. In het raam dat de politie heeft ingebroken, zit al een paneel.

Geen vluchtgedrag

"In de loop van de dag is een autopsie uitgevoerd op het lichaam. Daaruit is gebleken dat ze één fatale messteek heeft gekregen", vertelt Inge Delissen, woordvoerster van het parket in Turnhout. Het parket wil voorlopig niet kwijt op welke plaats van het lichaam de messteek werd toegediend. Vast staat wel dat een vitaal orgaan van Berenice werd geraakt. "Was de messteek sowieso fataal geweest? Of is de vrouw gestorven omdat de verdachte te lang heeft gewacht om haar naar het ziekenhuis te brengen? Is er zo misschien kostbare tijd verloren gegaan? Dat zal verder onderzoek moeten uitwijzen", klinkt het bij de politie. Tom P. gedroeg zich rustig op het moment dat de hulpdiensten zijn vriendin (tevergeefs) reanimeerden. Hij probeerde niet te vluchten en gedroeg zich niet weerspannig. Hij kon ter plaatse worden opgepakt door de politie. De man wordt voorlopig verdacht van moord. Hij werd gisteren verhoord over de feiten. Vandaag verschijnt hij voor de onderzoeksrechter. Die zal vermoedelijk zijn aanhouding bevelen.





Tom P. en de Mexicaanse Berenice O. wonen volgens buren sinds zo'n 4 jaar in de Mgr. Heylenstraat in Kasterlee. Het koppel was niet gehuwd, maar had samen wel twee kindjes. Een meisje van 6 jaar dat vlak bij de woning naar school gaat, en een meisje van 2 jaar dat thuis werd opgevangen door haar mama. Na de arrestatie van Tom P. trok de politie meteen naar de woning van het koppel. Agenten braken kort voor 7.30 uur een raam aan de zijgevel van de woning open om het huis binnen te geraken. Even werd gedacht dat de meisjes zich niet in de woning bevonden, maar ze werden uiteindelijk slapend aangetroffen in hun bedje. De politie liet de kindjes doorslapen, en verwittigde de dienst Slachtofferhulp. Die heeft zich over de kindjes ontfermd. De brandweer maakte het opengebroken raam nadien dicht met een houten paneel. Het labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek in de woning. Na afloop van dat onderzoek werd de woning verzegeld.





Tieren op straat

Buurtbewoners van het koppel betreuren de dodelijke steekpartij. Maar ze zijn niet verbaasd dat het vroeg of laat fout zou aflopen met het gezin. Het koppel maakte vaak ruzie. Niet alleen in hun eigen woning, maar ook buiten op straat tierden ze vaak tegen elkaar. "Het koppel leefde heel hard op zichzelf. We hadden weinig contact met hen. We merkten wel dat ze heel vaak ruzie hadden. Vorige week stonden ze hier nog in het midden van de straat op elkaar te roepen", klinkt het bij buurtbewoners. "Het spijtige is dat de politie al zo vaak is langs geweest bij het koppel, na weer eens een hoogoplopende ruzie. We zagen het dus aankomen, maar nooit werd er concreet iets aan gedaan. Ondanks de vele ruzies is ze ook altijd bij hem gebleven. Waarom? Misschien omdat ze moeilijk Nederlands sprak, en Nederlands begrijpen ging ook moeilijk. Dat maakt het minder evident om weg te trekken."





Wakker worden

De ruzies tussen Tom en Berenice waren soms zo fel dat buurtbewoners er midden in de nacht van wakker werden. "Maar dit keer hebben we niks gehoord. We merkten pas dat er iets aan de hand was toen de politie hier tussen 7 uur en 7.30 uur arriveerde. Onder de buren hebben we vaak gezegd dat het zo jammer is voor de kindjes. Omdat ze de ruzies altijd moesten aanhoren. Maar je kan daar niks aan doen. Nu zijn zij de grootste dupe van deze moord."