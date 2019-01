LRV De Kempenridders bouwt nieuwe kantine Jef Van Nooten

29 januari 2019

11u24 0 Kasterlee Ruiter- en ponyvereniging LRV De Kempenridders uit Lichtaart is volop bezig met de bouw van een nieuwe infrastructuur. Over enkele maanden moet de nieuwbouw klaar zijn.

“In de gemeentelijke begroting 2018 werd een projectsubsidie van 125.000 euro toegekend aan LRV De Kempenridders”, zegt schepen van Sport Walter Van Baelen. “De club ging met deze subsidie aan de slag om haar infrastructuur aan de oefenterreinen in de Dressenstraat uit te breiden en te moderniseren. Over enkele maanden nemen zij de nieuwe kantine en de ruime opbergplaats voor het clubmateriaal in gebruik.”

De fundamenten voor de nieuwbouw zitten al in de grond. Zaterdag vindt de officiële eerstesteenlegging plaats. “Mede dankzij de gemeentelijke steun zijn we deze winter gestart met de ruwbouw. Onze werking draait op vrijwilligers en wij willen hen graag een goede infrastructuur bieden om hun sport te beoefenen”, reageert voorzitter Melissa Paulussen tevreden.

Ook de komende jaren voorziet het gemeentebestuur van Kasterlee financiële middelen om zelfbouwers te ondersteunen. “Op die manier blijven we de erkende verenigingen die zelf de handen uit de mouwen steken een stevige duw in de rug geven”, zegt burgemeester Ward Kennes.