Lichtgewond 14 april 2018

02u31 0

De bestuurster van een auto verloor donderdagavond even voor 19 uur de controle over het stuur van haar wagen op de Lichtaartsebaan. Ze belandde tegen een paaltje en dan in de gracht. De 18-jarige V.L. werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. (VTT)