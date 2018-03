Lichtaart eert Bobbejaan Schoepen met plein en standbeeld 03 maart 2018

Muzikant, zanger, entertainer en pretparkoprichter Bobbejaan Schoepen krijgt een eerbetoon in de vorm van een Bobbejaan Schoepenplein met een standbeeld achter de bibliotheek in Lichtaart.





De gemeente wou al langer iets doen voor de inmiddels acht jaar overleden muzikant. "De relevantie van een monument ligt vooral in wat hij heeft betekend voor de gemeenschap en waarom hij een inspiratie is voor de toekomst", zegt curator Monia Warnez. Ze schakelde hiervoor kunstenaars Michaël Aerts en Kelly Schacht in. "Aerts richt zich met zijn werk 'Icon' op de vele verdiensten van Bobbejaan als artiest, zakenman en pionier. Kelly Schacht gaat in haar werk 'Je me suis souvent demandé', één van de bekendste nummers van Schoepen, op zoek naar de mens achter de populaire figuur met zijn indrukwekkende carrière." Het gemeentebestuur huldigt samen met zijn familie op 9 juni Bobbejaan op zijn eigen plein. (MVBO)