Lichaam van Berenice (32) naar Mexico overgevlogen 03 februari 2018

03u14 0

Het lichaam van Berenice Osorio (32) uit Kasterlee is gisteren vanuit Zaventem overgevlogen naar Mexico City. De ouders van de vrouw halen daarmee hun slag thuis. Zij wilden absoluut dat hun dochter in Mexico zou worden begraven. Berenice Osorio werd op 9 januari door haar partner Tom P. (31) dood gestoken in hun woning aan de Monseigneur Heylenstraat in Kasterlee. De man bracht het slachtoffer nog naar de spoedafdeling van het ziekenhuis in Herentals, maar daar stierf ze aan haar verwondingen. Tom P. hoopte dat de vrouw in België begraven zou worden, zodat hun twee kinderen het graf van hun mama zouden kunnen bezoeken. Uiteindelijk werd toch beslist om het lichaam van Berenice naar Mexico over te vliegen. De ouders van de vrouw willen ook nog de twee kinderen van het koppel laten overvliegen. Ze hopen de voogdij over de kindjes te krijgen. Op dit moment verblijven ze bij een broer van Tom P. in Heist-op-den-Berg. (JVN)