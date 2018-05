Leerlingen ondergedompeld in wereld van Bobbejaan(land) 23 mei 2018

02u48 0 Kasterlee Voor de leerlingen van basisschool De Pagadder stond alles gisteren de hele dag in het teken van Bobbejaan Schoepen.

Ze leerden onder meer een cowboydans aan, versierden cowboyhoeden en kregen zelfs een jodelaar over de vloer.





De timing van de 'Bobbejaandag' is niet toevallig. Op 9 juni wordt voor de bibliotheek in Lichtaart het Bobbejaan Schoepenplein, inclusief een monument, feestelijk ingehuldigd. "Naar aanleiding daarvan wilden we al onze leerlingen wat geschiedenis over Bobbejaan Schoepen aanleren", legt directrice Anne Meeus uit.





Authentiek materiaal

"Luc Swerts van de Heemkundige Kring kwam hen over het leven van Bobbejaan vertellen, alsook over de geschiedenis van zijn pretpark Bobbejaanland. Daarnaast leerden ze cowboydansen, kwam er iemand jodelen en beluisterden en bespraken we zijn bekendste liedjes. Via zijn familie konden we bovendien heel wat authentiek materiaal van Bobbejaan tonen."





Er werden ook al wat voorbereidingen getroffen voor de inhuldiging op 9 juni. De leerlingen voorzien dan immers ook een tentoonstelling. "Ze krijgen daar een apart lokaal waar ze hun werkjes rond Bobbejaan kunnen tonen", vervolgt Meeus. "Het gaat dan bijvoorbeeld om vlaggetjes met het logo van Bobbejaanland, cowboyhoeden die op verschillende manieren versierd zijn en ook rond het lied 'De lichtjes van de Schelde' zal iets gemaakt worden." (WDH)