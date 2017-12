Leerlingen de3master zetten beste beentje voor 02u24 10 Foto Vanderveken De leerlingen gaven het beste van zichzelf tijdens de playbackshow. Kasterlee De leerlingen van 'de 3master' - een school voor buitengewoon onderwijs - gaven gisteren het beste van zichzelf tijdens hun playbackshow. Daarmee zamelden ze geld in voor G-sport Vlaanderen. Ook dit jaar werd de show een groot succes.

Al 12 jaar organiseert de school een playbackshow. Vorig jaar besloot men de opbrengst te schenken aan G-sport Vlaanderen in het kader van De Warmste Week. Dat kunstje deden ze dit jaar nog eens over. "Vorig jaar hebben we net geen 1.100 euro verzameld. Ik denk dat het dit jaar net iets meer zal zijn, want we verkochten meer voorverkoopkaarten", vertelt leerkracht Sylvie Ooms. Naast de inkomprijs werd er ook geld ingezameld met de verkoop van snoepzakken, kerstdecoratie en verschillende dranken.





De leerlingen repeteerden anderhalve maand om de playbackshow tot een goed einde te brengen. Sommige leerlingen kozen voor een solo-act, anderen maakten er een spetterend groepsoptreden van. "Ze hebben zelf mogen kiezen welke liedjes ze brengen", zegt leerkracht Valerie Freson. (WDH)