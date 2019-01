Leerlingen 3Master kruipen in de huid van Europese ministers Jef Van Nooten

15 januari 2019

Leerlingen van de 3master in Kasterlee waanden zich dinsdagvoormiddag even Europese ministers. In het kader van het project ‘Europa Buitengewoon’ bootsten ze een Europese ministerraad na.

De ministerraad werd in goede banen geleid door gedeputeerde Kathleen Helsen, bevoegd voor Europese Samenwerking. Het thema van de ministerraad was gezondheid. “In een rollenspel stemden laatstejaars leerlingen als Europese ministers voor Gezondheid over een wetsvoorstel: ‘Moet er een Europees rookverbod komen in cafés?’ Elke leerling vertegenwoordigde een Europese lidstaat”, klinkt het bij de provincie.

Europa Buitengewoon is een project waarbij jongeren van 17 tot 19 jaar uit het buitengewoon secundair onderwijs in twee uur tijd meer inzicht krijgen in het ontstaan van de Europese Unie, de invloed van de Europese regelgeving op hun leven en de werking van de Europese instellingen. De leerlingen zullen op 26 mei voor het eerst een stem uitbrengen bij de Europese verkiezingen.