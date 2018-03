Kleuters bijna klaar voor paashaas 30 maart 2018

Chiel Hermans trok eerder deze week naar de kleuterschool De Klimtoren in Kasterlee. "De schilderkonijntjes hadden te veel gesnoept en konden onmogelijk de paaseitjes schilderen", zegt Chiel. "Daarom vroeg de paashaas me of ik hem samen met de kinderen kon helpen." Chiel verfde samen met de kleuters paaseitjes. Hij is de kleinzoon van de eigenaars van lokale supermarkt 'De Clem', ondertussen Spar geworden. "Op Pasen willen we leuk en aangenaam starten in de winkel door aan de ingang paasmandjes te zetten. De kinderen kunnen dan hun eigen paaseitjes zoeken in de winkel en het mandje meenemen voor thuis." Chiel verwacht alle kindjes op 1 april in Kasterlee. (MVBO)