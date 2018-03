Kindjes openen speelterrein Heuvelrand 08 maart 2018

De gemeente Kasterlee heeft er sinds kort een nieuw speelterrein bij. Speelterrein Heuvelrand is een van de pleintjes die worden aangelegd bij verkavelingen van minstens tien wooneenheden en in de buurt van appartementen. "Voor elk speelterrein hebben we 10.000 euro ter beschikking, dat geld komt uit het gemeentelijk speelfonds dat gespijsd wordt door belastingen die de ontwikkelaars van verkavelingen moeten betalen voor ontspanningszones en groenvoorzieningen", zegt schepen van Jeugd Gert Storms.





Speelfonds

"Deze belasting komt terecht in het zogenaamde 'speelfonds' en wordt door de gemeente gebruikt om onder andere speelterreinen aan te leggen en te onderhouden voor kinderen uit de buurt." De buurtbewoners en kinderen konden kiezen tussen drie ontwerpen, zij kozen voor het nieuwe speelterrein met klimmogelijkheden en zoveel meer. Ook aan de Leikens en Dr. Jan Van Gorpstraat werd pas een speelterrein geopend. (MVBO)