Kinderen vermoorde Berenice blijven wellicht in ons land 10 maart 2018

02u32 0 Kasterlee Moordverdachte Tom P. (32) uit Kasterlee blijft nog langer achter de tralies. De raadkamer heeft zijn aanhouding verlengd. De kinderen van Tom en slachtoffer Berenice Osorio (31) blijven wellicht in ons land.

De Mexicaanse Berenice Osorio werd op 9 januari doodgestoken in een woning aan de Mgr. Heylanstraat in Kasterlee. Tom P. bracht haar nog tevergeefs naar het ziekenhuis. Sindsdien zit hij achter de tralies. Daar blijft hij nog zeker vier weken. De raadkamer heeft vrijdag zijn aanhouding verlengd.





Nooit in Mexico geweest

Na de moord hoopte de familie van Berenice dat ze het hoederecht over de twee kindjes van het koppel zou krijgen, maar zover komt het wellicht niet. "Ze zijn tweetalig opgevoed, maar omdat ze hier naar school gaan, spreken ze toch vooral Nederlands", zegt Peter Verpoorten, advocaat van Tom P. "Ze hebben ook meer een band met België, in Mexico zijn ze nog nooit geweest. Het zou me dus verbazen als de jeugdrechter ze naar Mexico stuurt. Ze worden op dit moment opgevangen door de broer van Tom. Die krijgt daarbij ondersteuning van pleegzorg."





De kinderen gingen de voorbije twee maanden al een paar keer op bezoek in de gevangenis. "Nog niet zo vaak als Tom zou willen, maar dat is begrijpelijk. Zijn broer heeft ook een eigen leven en moet vanalles regelen met betrekking tot de woning. Hij heeft dus niet altijd tijd om met de kinderen naar de gevangenis te gaan."





Vorige maand vond een reconstructie plaats van de moord. "Het onderzoek naar de feiten op zich is zo goed als afgerond", besluit Peter Verpoorten. "Momenteel is men bezig met moraliteitsonderzoek en psychiatrische screening." (JVN)