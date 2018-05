Kinderen ravotten in fonkelnieuwe speeltuin 12 mei 2018

02u34 0 Kasterlee In woonbuurt 'Meere Goor' in Kasterlee werd woensdag het nieuwe speelterrein officieel geopend door het gemeentebestuur van Kasterlee in het gezelschap van alle buurtkinderen.

Deze speelterreinen worden aangelegd bij verkavelingen van minstens tien woningen en in de buurt van appartementen. De buurt kreeg inspraak in de keuze van het ontwerp. Het speeltoestel kreeg de voorkeur op voetbaldoelen.





Dankzij speelfonds

"Sinds enkele jaren zijn verkavelaars of projectontwikkelaars van meer dan tien wooneenheden verplicht om een bijdrage te betalen aan het zogenaamde gemeentelijke speelfonds. Dankzij dit speelfonds kunnen we in Kasterlee deze mooie speelterreinen aanleggen voor de kinderen uit de buurt", vertelt schepen van Jeugd Gert Storms. (MVBO)