Kinderen leren spelenderwijs in Tofste Clubhuis 26 februari 2018

02u30 0

In domein De Putten in Kasterlee opende dit weekend het Tofste Clubhuis, een 'intellectuele speelomgeving' voor kinderen. De plek wordt een deel van 't Tofste Speelhuis, de binnenspeeltuin in het domein. Kinderen kunnen er de kunsthoek ontdekken en de bibliotheek waar Luc Swerts, geestesvader van de Kabouterberg alias 'meester Luc', verhalen kwam vertellen aan de kinderen. "De hele ruimte is zo ontworpen dat de kinderen al spelend kunnen leren", luidt het in De Putten. "We willen de nieuwsgierigheid van de kinderen terug opwekken door hen meer te laten lezen." De kinderen kunnen zich ook trainen op behendigheid en creativiteit. De mascottes Rutte en Gutte heetten de kinderen dit weekend welkom. (MVBO)