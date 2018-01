Kasterlee wil voor de eindronde gaan 27 januari 2018

Kasterlee won vorig weekend met 0-2 op het veld van leider Sint-Dimpna. De 28-jarige Thomas Piedfort opende de score voor Kasterlee.





"We hadden die overwinning natuurlijk niet verwacht", aldus Piedfort. "Het ging de laatste weken niet zoals we wilden en we zijn dan ook eerder vanuit een verdedigende instelling naar daar getrokken. Dat heeft goed uitgepakt."





Vanavond ontvangt Kasterlee met Noordstar de negende in de stand. "Die zijn ook niet zo goed bezig de laatste tijd, dus we hopen daar ook de drie punten tegen te pakken en zo verder op te schuiven."





Het lijkt een kwakkelseizoen voor Kasterlee, maar eigenlijk valt dat nog mee. "Tegen de toppers hebben we voor vorig weekend niet veel gepakt, maar tegen de andere ploegen wel. We staan inderdaad maar op twee punten van de vierde plaats."





Een vierde plaats die bijna zeker recht geeft op de eindronde. "Dat willen ook wel proberen te bereiken dit seizoen."





Piedfort, die afkomstig is van Gierle, vertrekt na dit seizoen weer naar daar. "Mijn grootmoeder gaat dan de drie kleinkinderen (gebroeders Delsemme en Piedfort, red.) weer samen zien spelen. Zelf verhuis ik binnenkort wel van Gierle naar Kasterlee", lacht de sympathieke Piedfort. (BHG)