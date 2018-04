Kasterlee krijgt titel toeristisch centrum 04 april 2018

02u46 0 Kasterlee Kasterlee is op weg naar de titel van toeristisch centrum. De Vlaamse regering gaf een gunstig advies aan de aanvraag van de gemeente Kasterlee om de gemeente, zowel Kasterlee zelf, als deelgemeenten Lichtaart en Tielen, als toeristisch centrum te erkennen.

De volgende stap in deze erkenning is dat Vlaams minister voor Toerisme Ben Weyts (N-VA) de titel zelf uitreikt. "Eigenlijk is Kasterlee al sinds 1960 als toeristisch centrum erkend. Maar dat was nog voor de fusie met Lichtaart en Tielen en geldt dus eigenlijk enkel op het grondgebied van deelgemeente Kasterlee. Daarom hadden we een procedure opgestart om een erkenning voor ons volledige grondgebied te krijgen, inclusief Lichtaart en Tielen", zegt toerismeschepen Mies Meeus (CD&V). "De aanvraag is eigenlijk vooral voordelig voor onze toeristische ondernemers", zegt Meeus. "We hebben de erkenning aangevraagd met betrekking tot twee koninklijke besluiten. Eentje houdt in dat de handelaars in het erkende toeristische centrum mogen afwijken van de verplichte zondagsrust, de andere op het tewerkstellen van bepaalde beroepsgroepen op zon- en feestdagen." Een erkenning maakt het dus makkelijker om bijvoorbeeld jobstudenten in te zetten.





Met 285.000 overnachtingen per jaar zit Kasterlee goed boven de voorwaarden van minstens 55.000 overnachtingen per jaar. (MVBO)