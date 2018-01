Kassa gestolen bij Sooi 27 januari 2018

03u09 0

Dieven hebben donderdagavond een inbraak gepleegd bij autobanden Sooi aan De Hese in Kasterlee. Het inbraakalarm trad rond 21.45 uur in werking. De daders waren binnen gekomen via een raam en hebben de kassa gestolen. (JVN)