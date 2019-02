Jongeren van Tejater De Orchidee brengen ‘Altijd tijd voor Taart’ Jef Van Nooten

12 februari 2019

De jongeren van Tejater De Orchidee uit Tielen brengen binnenkort het stuk ‘Altijd tijd voor Taart’ op de planken. De acteurs zijn bezig aan hun laatste repetities.

“Je hebt slaaptijd, speeltijd, vieruurtjestijd, feestjestijd, … In ‘Altijd tijd voor Taart’ volg je de zoektocht van een jongen en zijn raketje die zich, met een klein beetje hulp, een weg probeert te wurmen doorheen al die tijd”, schetste Tejater De Orchidee het verhaal. Het stuk is geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar en wordt opgevoerd op 16, 17, 22, 23 en 24 februari. Op zondagen staan de voorstellingen gepland om 15 uur, alle andere dagen om 20.15uur in eigen theater. De acteurs die op de planken zullen schitteren, zijn Ebbe Vervoort, Rosanne Merrie, Laura Meeus, Siebe Hermans, Stef Wouters en Hasse Picavet. Jana Geens verzorgt de regie. Tekst en productie zijn in handen van respectievelijk Freek Mariën en Nikita Van Dijck. Maarten Tas en Tine De Laet zorgden voor de coaching.