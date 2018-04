Jong CD&V organiseert groepsaankoop oordopjes 13 april 2018

02u41 0

Het jong CD&V-team organiseert op 27 april een groepsaankoop voor oordoppen in Café De Gieterij in Kasterlee onder de noemer 'Blaas ze niet op'. "Meer en meer jongeren vallen ten prooi aan tinnitus of oorsuizen", zegt Hanne Baeyens van Jong CD&V. "Ondertussen komt tinnitus al bij 15% van de bevolking voor. Wij weten als jongeren maar al te goed hoe moeilijk het is om te weerstaan aan die superleuke, maar ook loeiharde muziek. De stap naar de bescherming van onze oren is vaak heel duur of niet bereikbaar. En hoewel goedkope oordoppen verplicht moeten worden aangeboden op muziekevenementen, bieden deze helaas niet de correcte bescherming." Iedereen is welkom om 19 uur voor meer informatie over de groepsaankoop. Tijdens die avond geeft een gehoorexpert van Audionova de nodige uitleg over gehoorschade, aangevuld met enkele Kastelse jongeren als getuigen die helaas met tinnitus door het leven moeten gaan. "Omdat we ons ervan bewust zijn dat oordoppen op maat best wel duur zijn zorgen we met Audionova Turnhout voor een mooie korting van 20 procent." (MVBO)