Inbrekers stelen geld en juwelen JVN

15 februari 2019

16u10 0

Inbrekers hebben in de nacht van donderdag op vrijdag een bezoek gebracht aan een woning in Eindeke in Lichtaart (Kasterlee). Ze braken de achterdeur open om binnen te geraken. De daders gingen ervandoor met juwelen en geld.