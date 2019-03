Inbrekers slaan drie keer toe: auto, geld en bankkaart gestolen Jef Van Nooten

01 maart 2019

13u08 0 Kasterlee Dieven hebben in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken op drie plaatsen in Kasterlee. Twee keer maakten ze buit, waaronder een auto.

In de Hof ter Heidedreef in Kasterlee werd tussen donderdagavond 23 uur en vrijdagochtend 6 uur ingebroken in een woning. De daders forceerden het slot van een zijdeur om binnen te geraken. Ze stalen geld uit de woning.

In de loop van de nacht werd ook ingebroken in een woning in de Stenenstraat in Kasterlee. Het is niet duidelijk hoe de daders hier zijn binnen geraakt. Ze vonden de sleutels van een auto in de woning en reden weg met de wagen. Ook een bankkaart en een identiteitskaart werd uit de woning gestolen.

Ook bewoners uit de Heidestraat in Kasterlee ontdekten vrijdagochtend dat er was ingebroken. De daders doorzochten de woning, maar op het eerste zicht, maakten ze hier geen buit. De politie is een onderzoek gestart naar de inbraken.