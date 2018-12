Inbrekers forceren schuifraam JVN

09 december 2018

Dieven hebben in de nacht van zaterdag op zondag ingebroken in een woning aan Kattenberg in Kasterlee. De daders forceerden een schuifraam aan de achterkant van de woning om het pand binnen te geraken. De bewoners ontdekten zondagochtend dat het huis was doorzocht. De buit is niet gekend.