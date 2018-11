Inbrekers doorzoeken woning JVN

24 november 2018

19u32 0

Bewoners uit de Kastanjelaan in Lichtaart (Kasterlee) werden vrijdagavond geconfronteerd met een inbraak. De dieven waren het huis binnen gedrongen via een raam langs de zijkant van de woning. De daders doorzochten het huis. De buit is niet gekend.