Inbraak via keukenraam 02u35 0

Vrijdagavond werd er ingebroken in een woning aan de Hofstraat in Kasterlee. De dieven kwamen via het keukenraam aan de achterkant naar binnen. De bewoonster was die bewuste avond heel de avond niet thuis.





Wat de dieven exact hebben meegenomen, is niet bekend. (TJW)