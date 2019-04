Hulpdiensten rukken uit voor dreigbrief bij IJsboerke Jef Van Nooten

03 april 2019

Bij roomijsfabrikant IJsboerke in Tielen (Kasterlee) is woensdagmiddag een dreigbrief gevonden. Politie en brandweer snelden ter plaatse. Een deel van het bedrijf werd even uit voorzorg ontruimd. De civiele bescherming kwam ter plaatse om de brief mee te nemen. Het parket is een onderzoek gestart, maar wil voorlopig geen details kwijt over de inhoud van de brief.