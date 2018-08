Hotspot gaat van één naar vier dagen RAYMOND VAN HET GROENEWOUD DEELT AFFICHE MET LOKAAL TALENT JEF VAN NOOTEN

21 augustus 2018

02u33 0 Kasterlee De organisatoren van Hotspot-Festival in Tielen (Kasterlee) vieren in oktober niet één maar wel vier dagen feest. "En dat doen we met Belgische topartiesten en lokale talenten in een nostalgische spiegeltent", klinkt het.

De nieuwe editie van Hotspot staat gepland voor de tweede week van oktober. Niet één avond zoals vorig jaar, maar vier dagen met een indrukwekkend en gevarieerd cultureel programma. Vlaamse toppers als Raymond van het Groenewoud en Henk Rijckaert delen de affiche met straf lokaal talent. "Na het overweldigende succes vorig jaar, komt Hotspot terug", zegt Maarten Corneillie. "We breiden zelfs uit naar vier festivaldagen, van 11 tot en met 14 oktober. Een nostalgische spiegeltent naast de oude brandweerkazerne zorgt opnieuw voor een prachtig decor. Het programma is een mix tussen de top van de Vlaamse culturele wereld en straf lokaal talent."





Henk Rijckaert

Hotspot wordt georganiseerd door Strauwntsound, Brassband de Kempenzonen, Jeugdhuis JeTi en Banda Balboa. Tijdens het voorbije weekend werd de ticketverkoop op gang geschoten. De interesse voor het festival is ook dit jaar groot. "Donderdagavond neemt niemand minder dan comedy-icoon Henk Rijckaert plaats achter de microfoon. Hij trakteert Tielen op gloednieuw materiaal. De avond wordt geopend door opkomend talent Edouard De Prez", aldus de organisatoren. "Vrijdag herleiden we de spiegeltent tot haar essentie: een danstempel. Lokale legendes Blue Bird Paradise en Wasper & Jannes zijn de gastheren. Met muziek uit alle generaties vóór alle generaties creëren zij een echt dorpsfeest volgens de aloude traditie."





Voor zaterdagavond wisten de organisatoren Raymond van het Groenewoud te strikken. "Dat wordt magisch. De enige echte 'godfather van de Nederlandstalige rock' zakt af naar hartje Kempen. Raymond en de romantiek van de spiegeltent, het wordt een unieke combinatie", klinkt het. De lokale afrobeat-sensatie Banda Balboa, de prettig gestoorde Alain Dijon & Bibinoche en de opzwepende Booty Rave Residents maken het programma van zaterdagavond volledig.





De afsluitende dag van het festival, op zondag 14 oktober, valt samen met de gemeenteraadsverkiezingen. "Geen beter moment om alle inwoners van de gemeente samen te brengen. Tal van animatie in en rond de spiegeltent brengt de nostalgie van de oude kermissen weer tot leven.Inge Franck brengt een bijzonder intiem aperitiefconcert. De Shoe Shine Shakers vuren hits van de jaren 50 en 60 af. En Mr. Balboa houdt iedereen op de hoogte met gevatte verkiezingsupdates. Zondag is de toegang bovendien gratis."





Tickets voor Hotspot zijn te koop bij JeTi (Tielen), De Gieterij (Kasterlee), In de Heide (Lichtaart) en Den Eik (Gierle).