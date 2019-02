Homejacker riskeert 3 jaar cel: “Hij wil niks toegeven, ondanks alle bewijzen” Jef Van Nooten

19 februari 2019

14u37 0 Kasterlee “Ik was vroeger helemaal geen bange vrouw, maar nu…” Aan het woord is het slachtoffer van de home invasion die in juni vorig jaar plaatsvond in de Prijstraat in Tielen (Kasterlee). De bewoonster heeft sindsdien angstaanvallen en durft niet meer alleen thuis zijn. Het parket vorderde dinsdag een effectieve gevangenisstraf van 3 jaar tegen de overvaller.

De bewoonster van een huis in de Prijstraat in Tielen (Kasterlee) was aan het strijken toen op 18 juni 2018 rond het middaguur de deurbel ging. De vrouw dacht dat het haar kleindochter was, maar bij het openen van de voordeur stond ze oog in oog met een gemaskerde man. “Hij duwde het slachtoffer naar binnen. Terwijl hij zijn hand op haar mond legde, dwong hij de vrouw te zwijgen. Hij bedreigde haar ook met een mes”, verduidelijkt openbaar aanklager Elke Van Dyck.

Wagen gefilmd

De homejacker vroeg naar de kluis op de bovenverdieping. Toen de bewoonster hem vertelde dat het enige geld dat ze in huis had in haar portefeuille in de woonkamer lag, duwde hij haar de woonkamer in.

“Het slachtoffer bleef zich zo hevig verzetten dat ze zichzelf los kon wringen en naar buiten lopen.” De bewoonster liep naar de buren voor hulp. De dader vluchtte weg zonder buit. Een getuige zag hem lopen en zijn voertuig werd tijdens de vlucht gefilmd door bewakingscamera’s. Het voertuig werd geseind.

Zendmast

Eén dag later kon de politie de Nederlander Mohamed A. (23) uit Kasterlee onderscheppen aan het stuur van de wagen. Hij was in het bezit van twee gsm-toestellen die zich op het moment van de feiten onder een zendmast vlakbij de Prijstraat bevonden.

“Er zijn ook foto’s gevonden waarop hij een gelijkaardige groene jas draagt die door de getuige is opgemerkt. Bovendien is hij die dag niet opgedaagd op zijn werk”, haalt de aanklager voorts aan als bewijzen.

Verder onderzoek wees uit dat Mohamed A. de woning in de Prijstraat niet toevallig heeft uitgekozen. Er is een link tussen verdachte en bewoners. De schoonzus van Mohamed A. had pas een moeilijke echtscheiding achter de rug met de zoon van het slachtoffer. “De feiten hebben grote emotionele gevolgen voor het slachtoffer. Ik vraag een celstraf van 3 jaar”, aldus nog de aanklager.

Angst- en huilbuien

Dat de emotionele gevolgen groot zijn voor het slachtoffer is het minste wat je kan zeggen. Acht maanden na de home invasion is ze nog steeds arbeidsongeschikt. “Op fysiek vlak liep ze die dag slechts lichte verwondingen op, maar de impact en de psychische gevolgen zijn bijzonder zwaar geweest”, benadrukt de advocaat van de bewoonster. “Ze voelt zich nergens meer veilig, wordt geplaagd door angst- en huilbuien, en alleen thuis zijn is problematisch.”

Het slachtoffer nam ook zelf even het woord. “Ik was vroeger helemaal geen bange vrouw, maar nu…” De vrouw kreeg het al snel te moeilijk om verder te praten. Haar echtgenoot nam het van haar over. “Het ergste is dat hij (Mohamed A., red.) niks wil toegeven. Ondanks alle bewijzen.”

Vrijspraak gevraagd

De beklaagde houdt inderdaad zijn onschuld staande en gaat resoluut voor de vrijspraak. “Zijn verklaring is verward, maar dat wil niet zeggen dat hij liegt. De persoonsbeschrijving van de getuige is zeer vaag. En de gsm-mast plaatst hem niet in de woning, maar ergens in een ruime cirkel. Hij woont nu eenmaal in de buurt. Als hij naar de nachtwinkel gaat, passeert hij die zendmast zelfs. De bewijzen zijn dus niet zo sluitend als het openbaar ministerie beweert. DNA-onderzoek was negatief.”

Vonnis op 19 maart.