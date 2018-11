Hoeve Hoogland: “Zolang korting op dieren niet verboden is, doen we hiermee verder” Kristof Baelus

23 november 2018

14u13 0 Kasterlee Bij Hoeve Hoogland staan ze achter de beslissing van Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) om kortingen op levende dieren te verbieden. «Maar zolang de wet niet aangepast is, zullen we doorgaan met onze acties.»

Naar de aanloop van een koopjesperiode duiken er wel vaker reclames op voor spectaculaire kortingen op levende dieren. Ook bij Black Friday is dat het geval. Hoeve Hoogland speelde hier gretig op in. De hondenfokker geeft 21% korting op al zijn dieren en dit het hele weekend lang. «Zolang een dier in de wet een product is, mogen wij ook meedoen met deze acties», zegt Marc van Hoeve Hoogland.

Vlaams minister Ben Weyts wil kortingen op dieren verbieden, in welke vorm dan ook. Zo komt er een einde aan de situatie waarbij dieren door de consumentenwet behandeld werden als levenloze objecten die met grote kortingen kunnen verhandeld worden. «Wij staan volledig achter de stelling van minister Weyts. Hij moet er dan ook voor zorgen dat dieren niet meer als product worden beschouwd in de consumentenwetgeving», zegt Marc van Hoeve Hoogland. «Momenteel zegt de wet dat een dier een product is en dus binnen de consumentenwetgeving valt», reageert de woordvoerder van Ben Weyts. «Dit kunnen wij niet zomaar veranderen, dat is een Europese wetgeving. Over de kortingen kunnen wij wel beslissen vanuit Dierenwelzijn.» De wettelijke basis van Weyts’ voorstel is al afgetoetst bij de Raad van State en het verbod zou in de loop van volgend jaar van kracht moeten worden, het liefst nog voor de zomersolden van 2019. Voorlopig zal Hoeve Hoogland zijn acties verder zetten en hopen ze op een succesvol Black Friday-weekend.