Het tuinhuis van Margo: waar de vrouwen breien en de mannen pitjesbak spelen Kristof Baelus

15 januari 2019

20u22 0 Kasterlee In haar tuinhuis aan een grote tafel vinden we elke dinsdagavond Margo en haar breiclub terug. Zo wil ze breien weer populair maken. En de mannen? Die mogen kaarten of pitjesbak spelen.

Margo is een vrouw met een passie. Overal nam ze haar haak- of breiwerk mee. Had ze vijf minuten tijd, dan kwam haar werk tevoorschijn. Nadien deelde ze haar kennis met anderen in een café in de buurt, al snel week ze uit naar haar eigen tuinhuis in Lichtaart. Ook onder jongeren heeft ze een eigen breiclub gestart, waarmee ze haken en breien weer hip wil maken.

Niet alleen vrouwen zijn welkom, ook de mannen kunnen zich uitleven in Margo’s tuinhuis. “De vrouwen zijn wel in de meerderheid maar ook mannen zijn welkom, zij leggen meestal een kaartje of spelen pitjesbak”, lacht Margo.

Geïnteresseerden mogen Margo steeds contacteren via haar Facebookpagina.