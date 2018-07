Grote schermen zijn big business DUBBEL ZOVEEL SUPPORTERS VOOR MATCH TEGEN BRAZILIË WOUTER DEMUYNCK

09 juli 2018

02u38 0 Kasterlee Het succes van de Rode Duivels op het WK leggen de organisatoren van de grote schermen geen windeieren. De kwartfinale tegen Brazilië bracht in Geel, Herentals en Turnhout dubbel zoveel bezoekers op de been als voor de eerste wedstrijd tegen Panama.

Op de Grote Markt in Herentals organiseert vzw HoMaHe 'Hertals Sjot Mee'. Bezoekers kunnen de wedstrijd op groot scherm volgen en worden getrakteerd op een afterparty. "Er komt steeds meer volk opdagen", zegt secretaris Noël Van Roy. "Tegen Panama zaten we aan 2.000 bezoekers, voor de wedstrijd tegen Brazilië klokten we af op zo'n 4.500 bezoekers. We wisten dat die wedstrijd meer volk zou lokken en daarom hebben we ons scherm verplaatst naar de andere kant van de Grote Markt. Of er dinsdag (de halve finale tegen Frankrijk, red.) nog meer volk komt, is moeilijk in te schatten aangezien het een weekdag is. Een eventuele finale wordt wel een overrompeling. We kunnen het scherm nog omdraaien zodat er iets meer mensen kunnen zitten, maar meer plaats kunnen we niet creëren."





In Turnhout neemt Tafeltennis Club Turnhout (TTK) de organisatie van Tousenturnhout op de Grote Markt op zich. De club doet dat al voor de tweede keer, na het Europees kampioenschap in 2016. "Toen was het een flop. Er waren vijf wedstrijden en slechts één keer regende het niet", zegt Dave Baelus, bestuurslid en PR-verantwoordelijke van TTK. "Dit jaar is het super. Het is stralend weer, er is een massale opkomst en we hebben de perfecte generatie voetballers. Het plaatje klopt nu."





Ook in Turnhout groeit de opkomst steeds. "Tegen Panama waren er 4.000 supporters, tegen Brazilië dubbel zoveel. De dag en de affiche spelen natuurlijk een rol. Tijdens de wedstrijd tegen Japan was de opkomst iets minder, maar eenmaal de Rode Duivels bezig waren aan hun comeback, kwam meer volk opdagen." De twee komende wedstrijden komt mogelijk nog meer volk naar de Grote Markt, maar TTK is niet van plan om uit te breiden. "We hebben onze optredens van vaste dj's LDD en Ward, verder doen we niets speciaals. We hebben onze handen nu al meer dan vol."





Groter scherm

Op de Markt in Geel staat vzw Geel Centrum in voor de organisatie van het WK-evenement. Het plein is er omgebouwd tot een supportersdorp met drankstandjes, supportersgadgets, randactiviteiten en dj-sets. "Voorlopig is alles vlot verlopen, dus we zijn erg tevreden", zegt centrummanager Jochen Vandeven. "Dankzij het mooie weer en het succes van de Rode Duivels zijn er wel wat records gebroken, zo zaten we bij de wedstrijd tegen Brazilië aan liefst 120 vaten bier op een totaal van 420 vaten bij de vijf wedstrijden." Voor de komende wedstrijd(en) zijn er nieuwigheden. "We hebben een groter scherm aangevraagd en we plannen extra animatie met lichteffecten, confettispuiters en rookkanonnen."