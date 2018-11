Gratis fluo-outfit voor schoolkinderen De Parel JVN

05 november 2018

11u23 0

De bijna 400 leerlingen van vrije basisschool De Parel in de Kloosterstraat in Lichtaart (Kasterlee) kregen gisteren allemaal een fluohesje of een fluohoes voor hun boekentas overhandigd.

Met die fluo-outfit vormden ze een hart op de speelplaats om aandacht te vragen voor verkeersveiligheid. “Instappertjes tot en met het tweede leerjaar krijgen een fluohesje. Voor de oudere leerlingen, vanaf het derde tot en met het zesde leerjaar, werd gekozen voor fluohoezen die rond de boekentassen kunnen worden gespannen. Dit sluit aan bij de inspanningen om de leerlingen, zeker die van de hogere jaren, aan te moedigen vaker met de fiets naar school te komen”, zegt directrice Lydie Verschueren.

Het initiatief past in een bredere werking van de school rond het thema van de verkeersveiligheid. “Als school willen we een maatschappelijke bijdrage leveren aan een betere verkeersveiligheid in onze gemeente. Samen met de ouderraad zetten we ons dagelijks in om de kinderen te sensibiliseren. Al van jongsaf aan moedigen we de leerlingen aan om naar school te komen in een fluo-hesje of met een fluo-hoes rond de boekentas. Aan de automobilisten vragen we om extra voorzichtig te zijn voor deze zwakke weggebruikers. Vooral in de buurt van de school en zeker nu de donkere maanden opnieuw voor de deur staan.”