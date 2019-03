Grafheuvel van 3.000 jaar oud in ere hersteld: “Paarden ingezet om monument niet te beschadigen” Jef Van Nooten

25 maart 2019

In domein De Hoge Rielen in Lichtaart (Kasterlee) wordt een prehistorische grafheuvel in ere hersteld. In de grafheuvel werd ooit een urne uit de vroeger ijzertijd (800-500 v. Chr.) gevonden, maar de voorbije decennia raakte het monument overgroeid met bomen. Die bomen worden nu verwijderd. “Om de grafheuvel niet te beschadigen, gebeurt dat met paarden. Niet met machines”, klinkt het.

Een opvallend beeld maandag in domein De Hoge Rielen. Boerenpaarden trekken er zware boomstammen voort. Boomstammen die gekapt werden om de Partisaensberg in ere te herstellen. De Partisaensberg aan de rand van het domein de Hoge Rielen is een eeuwenoude grafheuvel die in de loop der jaren onzichtbaar was geworden, maar nu in zijn oorspronkelijk gedaante hersteld wordt door Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete. “De Partisaensberg is één van de meest bijzondere erfgoedrelicten van de gemeente Kasterlee. De grafheuvel dateert uit de late bronstijd (1100 – 800 v.Chr.) en bleef al die eeuwen zichtbaar in het landschap”, vertelt Els Oostvogels, projectmedewerker Kempense Heuvelrug.

De naam van de grafheuvel – Partisaensberg - verwijst naar het verhaal van een man die zich van het leven ontnam omwille van een mislukt huwelijk. Hij werd ten schande gebracht en nadien aan de voet van de heuvel begraven. “Bij het aanplanten van de dennenbossen in 1830 werden deze beenderen teruggevonden, en in opdracht van toenmalige burgemeester Vissers opnieuw begraven in het midden van de grafheuvel. Bij het herbegraven van de ‘partizaan’ vond men een urne die vermoedelijk later in de vroege ijzertijd (800-500 v. Chr.) is bijgezet”, aldus nog Oostvogels. “In 1977 werd het grafmonument uitgebreid onderzocht door de archeoloog Luc Van Impe. Nadien verdween de heuvel uit de aandacht. De grafheuvel raakte overgroeid met bomen, en werd haast onzichtbaar voor passanten en bezoekers van De Hoge Rielen.”

In kader van de landschapsvisie ‘Slapende Reus’ werd de geschiedenis van de Kempense Heuvelrug uitgebreid onderzocht. Dat plaatste de erfgoedwaarde van de Partisaensberg opnieuw in het licht. Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete besliste om experten van het Agentschap Onroerend Erfgoed en Erfgoed Noorderkempen samen te brengen om de grafheuvel te herstellen. “Om de grafheuvel te beschermen en weer zichtbaar te maken, wordt de boomopslag op en rond de heuvel gekapt”, klinkt het. “De werken wordt uitgevoerd zonder machines, met man en paard. Dit om de kwetsbaarheid van het erfgoed te respecteren, en beschadiging van de bodem en heuvel door gebruik van machines of tractoren te vermijden. Het gevelde hout wordt daarom met paarden weg gesleept.”

Het Agentschap voor Natuur en Bos gaat de omgeving van de Partisaensberg verder beheren als heidegebied. Het herstel van de grafheuvel zal niet onopgemerkt voorbijgaan. “De educatieve dienst van de Hoge Rielen werkt dit jaar een activiteit uit rond de verschillende landschappen en het masterplan van het verblijfsdomein. Het masterplan zorgt ervoor dat het hele domein in de volgende 20 tot 30 jaar verder evolueert volgens een duidelijk concept, met oog voor de historische en ecologische waarde. Cultureel erfgoed, zoals de Partisaensberg, kan hier uiteraard niet in ontbreken.”