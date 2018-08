Goalgetter Senne is ster van 'Deaf Devils' TOPSCHUTTER OP EK VOOR DOVEN EN SLECHTHORENDEN IS KEMPENAAR BIRGER VANDAEL

14 augustus 2018

Op het EK voetbal U21 voor doven en slechthorenden in Stockholm is België afgelopen zaterdag vierde geëindigd. Geen brons dus, maar 'Deaf Devil' Senne Dierckx gaat niet met lege handen naar huis. Hij eindigde als topschutter en met negen doelpunten in één wedstrijd leverde hij de prestatie van het toernooi af.

Dierckx is een twintigjarige aanvaller uit Tielen bij Kasterlee. In België maakt hij deze zomer de overstap van tweede provincialer Verbroedering Arendonk naar derdeprovincialer Lentezon Beerse. Met een implantaat in zijn oor, dat hij sinds zijn tweede levensjaar draagt, kan hij wel goed horen. Als er veel achtergrondgeluid is, schakelt hij over op liplezen. "Op het EK gebeurde alles via gebaren", legt hij uit. Het is soms een vreemd beeld, want de spelers weten bij een volkslied zelfs niet zeker welk er op dat moment wordt gedraaid. Al in 2014 haalde Dierckx zijn eerste selectie voor de nationale dovenploeg. In 2015 speelde en scoorde hij op het EK. Nu was hij aanvaller voor de U21 die hun deelname op het EK in Zweden danken aan meter Imke Courtois. Zij ijverde voor een crowdfunding om de financiële tekorten weg te werken.





Afgetekend topschutter

Tijdens de openingswedstrijd tegen Polen (2-2) kon Dierckx de netten al meteen een eerste keer doen trillen. Tegen Turkije (1-3) kon hij met zijn doelpunt de nederlaag niet vermijden, maar tegen Tsjechië beleefde hij zijn hoogdag en scoorde hij liefst negen keer in een 10-1-zege. In de halve finales was het opnieuw prijs voor Dierckx, maar België verloor na verlengingen van Oekraïne (2-4). In de kleine finale bleek Rusland (2-5) een maatje te sterk, maar de tweede Belgische doelpunten kwamen wederom van Dierckx. Hij scoorde zo in elke wedstrijd en werd afgetekend topschutter. "Elk doelpunt dat ik maakte was enorm belangrijk voor ons. Tegen Tsjechië waren we afhankelijk van het doelpuntensaldo, dus ondanks de negen doelpunten, was ik enorm nerveus. Ik heb het wel nog nooit meegemaakt dat ik negen keer in één wedstrijd scoorde", glimlacht de aanvaller.





Dierckx kreeg achteraf veel felicitaties van het thuisfront. "Iedereen was heel enthousiast en fier op de ploeg. We hebben doorheen het toernooi dan ook uitstekend gespeeld." Lentezon wrijft zich nu alvast al in de handen met de komst van Dierckx. "Hopelijk kan ik mijn prestaties daar bevestigen. Het doel is dat we kunnen promoveren naar tweede provinciale."





In het dagelijkse leven studeerde de Tielenaar kinderzorg, momenteel is hij actief in de bouwsector. Volgend jaar speelt het eerste elftal het EK in Kreta. Ook daar wordt Dierckx in de selectie verwacht.