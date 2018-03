Gemeente kiest voor Vrijwilligerstraat 12 maart 2018

De gemeente Kasterlee besliste tijdens de gemeenteraad over een nieuwe naam voor de straat tussen het gemeentehuis en het OC Kasterlee. Naar aanleiding van de week van de vrijwilliger kozen ze voor de naam 'Vrijwilligerstraat'. "In Vlaanderen zijn 750.000 vrijwilligers. Sommigen doen dit elke dag, anderen op bepaalde momenten. Deze vrijwilligers halen veel plezier en voldoening uit hun taken en maken zo van Vlaanderen en Kasterlee een warmere maatschappij", meldt burgemeester Ward Kennes. Om hen nog meer in de bloemetjes te zetten vernoemden ze de straat naar hen. (MVBO)