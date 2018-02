Gemeente geeft negatief advies over Isofoam 13 februari 2018

02u43 0 Kasterlee Het college van burgemeester en schepenen van Kasterlee heeft een negatief advies overgemaakt aan de bestendige deputatie voor de vestiging van het bedrijf Isofoam in de kmo-zone Kemelbeek in Tielen. Hierover kwamen eerder al 600 bezwaren binnen.

Isofoam heeft de intentie om gevaarlijke producten op te slaan en dat zorgde voor ongerustheid onder de bewoners. De kmo-zone situeert zich vlakbij woongebied en het is maar een boogscheut verwijderd van de dorpskern en de basisschool.





Daarom stuurden de buurtbewoners al 600 bezwaren binnen.





Niet in kmo-zone

Gisteren kwam het college van burgemeester en schepenen van Kasterlee dan eindelijk tot een conclusie waarbij ze veel aandacht hadden voor de veiligheid en de volksgezondheid in de gemeente. "Na afweging van alle beschikbare elementen heeft het schepencollege beslist om voor het dossier Isofoam een negatief advies aan de bestendige deputatie over te maken wat betreft de omgevingsvergunning (zowel op stedenbouwkundig als op milieuvlak, red.)", zegt schepen van Milieu Guy Van de Perre.





Isofoam is een internationaal bedrijf en hoort volgens de gemeente niet thuis in een kmo-zone voor bedrijven die lokaal gegroeid en verankerd zijn. (MVBO)