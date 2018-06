Geen doorkomen aan 07 juni 2018

De N19g, de verbindingsweg tussen Geel en Kasterlee die enkele jaren geleden werd aangelegd, was gisterochtend anderhalf uur lang volledig afgesloten in de richting van Turnhout. Aanleiding was een verkeersongeval met een bestelwagen. Het ongeval gebeurde rond 6 uur 's ochtends in de tunnel die onder de Hoge Mouw doorgaat. De bestuurder van de bestelwagen verloor de controle over het stuur van zijn voertuig. De bestelwagen botste daarop tegen de betonnen boord in het midden van de weg, waarna de bestelwagen kantelde. Het voertuig kwam op zijn kant tot stilstand en versperde zo de volledige breedte van de weg. Pas nadat de bestelwagen was getakeld, kon de noord-zuidverbinding tussen Geel en Turnhout opnieuw open. (JVN)