Fietsstraten nabij scholen geopend voor veilig verkeer 03 september 2018

Leerlingen in Kasterlee en Lichtaart kunnen vanaf vandaag extra veilig op school geraken. Zowel in de schoolomgevingen in Kasterlee als in Lichtaart werden zaterdag fietsstraten geopend. "Dit is een eerste aanzet - naast andere projecten zoals de aanleg van fietspaden op de Olensteenweg, Tielensteenweg, Gierlebaan en Poederleesteenweg - om de verkeersleefbaarheid en de veiligheid van de trage weggebruikers te verbeteren in heel de gemeente", zegt burgemeester Ward Kennes (CD&V). "Het invoeren van deze fietsstraten is ook een onderdeel van het nieuwe mobiliteitsplan dat momenteel nog in opmaak is." (JVN)