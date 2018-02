Fietspunt geopend aan station 22 februari 2018

02u35 0 Kasterlee Aan het station in Tielen (Kasterlee) werd het nieuwe fietspunt voorgesteld. De provincie Antwerpen en 13 verschillende deelnemende gemeenten creëren zo een kersvers fietspuntennetwerk.

"Het is voor ons een echte lijdensweg geweest, want in 2016 besloot NMBS om meerdere fietspunten te verwijderen", zegt gedeputeerde Peter Bellens van de provincie Antwerpen. "We vonden het niet kunnen dat er geen alternatief aangeboden werd en daardoor ook 24 mensen hun job zouden verliezen."





De provincie Antwerpen en de betrokken stads- en gemeentebesturen gingen daarom met de uitbaters rond de tafel zitten om een duurzaam reddingsplan uit te werken.





"We zijn heel tevreden dat we dit fietspunt in Tielen mogen openen", vertelt de Kasterleese burgemeester Ward Kennes.





Mobiele stalling

"Als je ziet hoe vol de parkings en de fietsenstallingen staan, merken we toch dat dit station enorm vaak gebruikt wordt. Door dit fietspunt wordt de fietsenstalling onderhouden, worden fietsen gerepareerd en we kunnen dankzij de provincie ook beroep doen op een mobiele stalling die gebruikt kan worden tijdens evenementen."





Ook in Mol, Geel, Turnhout, Balen, Olen en Herentals wordt zo'n punt geïnstalleerd. De mensen van het sociaal tewerkstellingsbureau Aas+ in Turnhout stellen mensen tewerk om het fietspunt te onderhouden. (MVBO)