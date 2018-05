Fietsers gewond 19 mei 2018

02u46 0

De 16-jarige V.S.D. uit Schoten is donderdagavond rond 19.10 uur op zijn fiets aangereden door een moto in de Eerselingenstraat in Kasterlee. De fietser is met zware verwondingen naar het Sint-Elisabethziekenhuis in Turnhout gebracht. Ook motorrijder C.F. (51) uit Kasterlee is gewond naar het ziekenhuis vervoerd.





Nog in Kasterlee, aan De Hese, is donderdagavond rond 19.30 uur aeen fietser aangetikt door een aanhangwagen die achter een auto hing. De fietser raakte lichtgewond en is naar het ziekenhuis gevoerd. (JVN)