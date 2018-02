Fietser zwaargewond 26 februari 2018

02u42 0

Een 88-jarige fietser, H.J., is vrijdagnamiddag rond 15.40 uur zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval in de Kemelbeekstraat in Kasterlee. Het slachtoffer werd er aangereden door een auto. Ook op de Parklaan in Turnhout werd vrijdag kort na 18 uur een fietser door een auto aangereden. Hierbij liep de fietser lichte verwondingen op. (JVN)