Fietser aangereden 25 april 2018

De 23-jarige S.E. is maandag in de vooravond gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Retiesebaan in Kasterlee.





Het slachtoffer werd er kort voor 18 uur op de fiets aangereden door een auto. De fietser is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. (JVN)