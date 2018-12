Fietsclub Blue Ladies ontgoocheld na mild vonnis tegen bestuurder die drie leden doodreed: “6 maanden rijverbod? Dat is geen straf” Jef Van Nooten

14 december 2018

14u22 0 Kasterlee De bestuurder die anderhalf jaar geleden drie Blue Ladies dood reed in Kasterlee krijgt 6 maanden rijverbod en 2.000 euro boete. Volgens de rechter was Gerardus S. (66) ingedommeld tijdens het rijden, met de fatale aanrijding tot gevolg. De voorzitster van de Blue Ladies reageert zeer ontgoocheld. “Deze straf is veel te licht. In Nederland mag hij zelfs gewoon blijven rijden.”

De 66-jarige Nederlander die op 15 mei 2017 op de Turnhoutsebaan inreed op een groep vrouwen van fietsclub Blue Ladies uit Retie had op de vrijspraak gehoopt. Hij beweerde tijdens het proces dat hij geen schuld trof aan het ongeval omdat hij het bewustzijn had verloren tijdens het rijden. De man ging daardoor dwars door de middenberm en schepte vijf Blue Ladies op. Jet Jansen, Suzie Paulussen en Paula Heymans overleefden de aanrijding niet, twee andere fietssters raakten zwaargewond.

“Het staat vast dat de fietssters geen enkele fout hebben gemaakt, en evenmin onvoorzichtigheid aan de dag hebben gelegd”, benadrukt de rechter. “De bestuurder had niet gedronken en reed niet te snel. Volgens een deskundige reed hij ongeveer 90 kilometer per uur, hetgeen op dat moment nog de maximumsnelheid was op die plaats.”

Wat heeft het ongeval dan wel veroorzaakt? De Nederlandse bestuurder kan zich niks herinneren. Naar eigen zeggen omdat hij het bewustzijn heeft verloren. Hij zou om die reden ook niet aansprakelijk zijn voor het ongeval.

De rechtbank meent echter dat Gerardus S. het bewustzijnsverlies niet hard kan maken. Meer nog: de rechtbank ziet vijf redenen waarom van bewustzijnsverlies geen sprake kan zijn geweest.

“Kort na het ongeval heeft hij uitvoerige medische onderzoeken ondergaan. Er werd niks gevonden dat een bewustzijnsverlies kan verklaren. De voorbije anderhalf jaar heeft zich ook geen herhaling van het bewustzijnsverlies voorgedaan. Er was die dag of de dagen voordien niks gebeurd dat tot een bewustzijnsverlies kan leiden. De bestuurder gedroeg zich direct na het ongeval normaal. Hij vroeg bijvoorbeeld onmiddellijk aan zijn vader naast hel of alles in orde was.

En zijn vader heeft voor het ongeval niks abnormaal gemerkt aan zijn zoon”, somt de rechter de vijf redenen op. “Het plots opgetreden concentratieverlies is dus eerder het gevolg van wegdromen of in slaap vallen.”

Gerardus S. is dus wel degelijk aansprakelijk voor het ongeval. De rechter geeft hem 1 jaar rijverbod en 4.000 euro boete, maar telkens slechts voor de helft effectief. Een veel lichtere straf dan het 4 jaar effectieve rijverbod en een voorwaardelijke gevangenisstraf dat het openbaar ministerie gevraagd had.

De bestuurder heeft het milde vonnis te danken aan enkele verzachtende omstandigheden. “Hij beseft duidelijk dat hij onnoemelijk veel leed heeft berokkend bij de nabestaanden en de leden van de fietsclub. Hij heeft zijn spijt betuigd in een brief, en heeft ook al een gesprek gehad met nabestaanden”, motiveert de rechter. “Er was ook geen sprake van onverantwoord rijgedrag. Hij heeft alleen een verkeerde inschatting gemaakt van zijn eigen fysieke vermogen om lange ritten aan te kunnen.”

Drie Blue Ladies woonden de uitspraak bij. Zij konden maar weinig begrip opbrengen voor het milde vonnis. “Ik vind het schandalig. Deze straf is veel te licht. In België kan hij zich nog verplaatsen met de bus, en in Nederland mag hij zelfs gewoon blijven rond rijden. Ik noem dat geen straf”, zegt Paulle Lenaerts, voorzitster van de Blue Ladies.

“Onze vrouwen (de leden van Blue Ladies, red.) moeten daarentegen voor altijd leven met de gevolgen. Ze zien nog geregeld het beeld voor hun ogen dat hun vriendinnen door de lucht vlogen.”

De Blue Ladies hadden liever gezien dat de bestuurder een werkstraf moest uitvoeren, hetgeen wettelijk gezien niet mogelijk omdat de man in Nederland woont.

“Ze zouden hem beter de handen uit de mouwen laten steken. Eén van de slachtoffers had een zwaar gehandicapt kind. Dat ze hem daar een tijd laten werken. Dat zou een straf zijn. Dan wordt hij geconfronteerd met wat hij veroorzaakt heeft”, aldus nog Paulle Lenaerts. “Het is heel gemakkelijk om te zeggen dat hij zich niks herinnert. Dit vonnis is heel moeilijk om te dragen voor mijn leden. We kunnen er niet mee leven. Maar we moeten voort, wat er ook gebeurt. Onze vrouwen hebben heel veel moed gepakt om iedere week terug op de fiets te stappen. Dat is heel dapper na hetgeen er gebeurd is. Maar op de locatie waar het gebeurd is, zijn we nooit meer langs gefietst.”