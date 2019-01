Ex-uitbater Kastels restaurant gijzelt en perst collega uit Meerhout af: 6 jaar cel Redactie

13u55 0 Kasterlee De voormalige uitbater van het intussen failliete restaurant Agnus in Kasterlee is veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 6 jaar. Ivan M. (40) uit Lier was betrokken bij de gijzeling en afpersing van een rijke restauranthouder uit Meerhout. Wendy V. (43) uit Geel krijgt 5 jaar cel voor haar betrokkenheid.

De feiten dateren van 16 februari 2016. Een restauranthouder uit Meerhout werd die dag naar de woning van Wendy V. uit Geel gelokt. Toen hij binnen in de woning was, drongen plots drie gewapende en gemaskerde gangsters het huis binnen. Het trio was gewapend met een vuurwapen, een mes en een stroomstootwapen.

De overvallers eisten geld van de restauranthouder. Om hun eisen kracht bij te zetten, knevelden ze hun slachtoffer en geven ze hem rake klappen. De daders stalen uiteindelijk zijn juwelen en lieten hem onder dwang een volmacht ondertekenen waarmee ze een grote som geld uit zijn kluis konden halen.

Ivan M., toenmalig uitbater van restaurant Agnus aan Doornboom in Kasterlee, werd al snel beschouwd als het brein achter de feiten. De speurders ontdekten ook dat Wendy V. - ex-werkneemster van Agnus - geen mede-slachtoffer was, maar mee in het complot zat.

Volgens de rechter zijn er genoeg bewijzen voor hun betrokkenheid. Ivan M. wordt veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 6 jaar. Zijn Audi wordt verbeurd verklaard. Wendy V. krijgt 5 jaar cel. Een derde beklaagde is veroordeeld 6 jaar cel. Niet alle gangsters die de woning binnen vielen zijn gevonden. Het slachtoffer krijgt een schadevergoeding van ruim 140.000 euro.

Opmerkelijk: het onderzoek naar deze afpersing leidde ook tot de vondst van een cannabisplantage boven restaurant Agnus. Toen de speurders Ivan M. aan de tand gingen voelen over zijn betrokkenheid bij de afpersing, troffen ze een plantage met zo’n 1.000 cannabisplanten aan.