Ellie vervolledigt vrouwelijk viergeslacht Wouter Demuynck

08 januari 2019

De geboorte van Ellie Blockx op 7 oktober 2018 zorgde voor een vrouwelijk viergeslacht in de familie Hannes. Trotse overgrootmoeder Mia Hannes (72) houdt haar kleine oogappel stevig in de armen. Grootmoeder Caroline Nuyts (43) en mama Charlien T’Syen (23), woonachtig in de Kapelstraat, maken het viergeslacht compleet.