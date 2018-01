Elektriciteitskast vat vuur in garage 30 januari 2018

02u35 0

Brandweerzone Taxandria werd maandagnamiddag rond 15 uur opgeroepen voor een brand in een woning aan Heuvelrand, een wijk nabij Boskant in Lichtaart (Kasterlee). De brand woedde in een nieuwbouwwoning die nog niet bewoond was. Het was een buurtbewoner die de rookontwikkeling had opgemerkt en de hulpdiensten verwittigde. Zowel de brandweer van Kasterlee als Turnhout ging ter plaatse. De elektriciteitskast in de garage bleek vuur te hebben gevat. "De brand heeft een tijdje gewoed. De bezetting in de gang is deels vernield", vertelt een woordvoerder van brandweerzone Taxandria. Bij de brand raakte niemand gewond. De woning liep wel waterschade en vooral ook rookschade op. (JVN)