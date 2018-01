Eén op drie te snel aan school 31 januari 2018

02u45 0

De politie Regio Turnhout hield vrijdag snelheidscontroles op de Poederleesesteenweg in Kasterlee ter hoogte van de school Bosvriendje. De snelheidscontroles werden gehouden in de bij het einde van de schooldag.





Van de 680 gecontroleerde wagens reden er 220 te snel wat dus bijna 1 op 3 is. Zes bestuurder reden in de zone 30 zelfs 70 kilometer per uur. Zij riskeren de intrekking van hun rijbewijs.





Vorig jaar werd de omgeving van de school Bosvriendje nog heraangelegd om de veiligheid aan de schoolpoort en in de onmiddellijke omgeving te verhogen. (VTT)