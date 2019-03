Drie jaar cel voor home invasion op klaarlichte dag Jef Van Nooten

19 maart 2019

16u27 0 Kasterlee De 23-jarige Mohamed A. uit Kasterlee vliegt drie jaar achter de tralies. De man ontkende in alle toonaarden, maar volgens de rechtbank zijn er genoeg bewijzen dat hij op 18 juni vorig jaar een home invasion pleegde in de Prijstraat in Tielen.

De bewoonster was aan het strijken toen rond het middaguur de deurbel ging. De vrouw dacht dat het haar kleindochter was, maar bij het openen van de voordeur stond ze oog in oog met een gemaskerde man. Die duwde de vrouw naar binnen en bedreigde haar met een mes. De man eiste geld, maar de bewoonster verzette zich zo hevig dat ze zich kon loswrikken en naar de buren vluchten. De dader vluchtte weg zonder buit. Hij kon een dag later worden opgepakt. Een persoonsbeschrijving en telefonie-onderzoek overtuigen de rechter van zijn schuld. De rechtbank tilt zwaar aan de home invasion om die een grote impact heeft gehad op het slachtoffer. “Niet alleen de fysieke, maar vooral de psychische integriteit van het slachtoffer is op ernstige wijze verstoord.”

Door het trauma dat ze opliep, is het slachtoffer nog altijd arbeidsongeschikt. Ze krijgt alvast een schadevergoeding van 2.000 euro. Dat bedrag kan later nog verder oplopen.