Drie deelgemeenten erkend als toeristisch centrum 06 augustus 2018

Het hele grondgebied van Kasterlee, Lichtaart en Tielen is voortaan officieel erkend als toeristisch centrum. Door de erkenning kunnen handelaars afwijken van de verplichte sluitingsdag. Van 1 mei tot 30 september en tijdens de kerst- en paasvakantie mogen kapsalons en kleinhandelaars vanaf nu werknemers de hele zondag tewerkstellen. Buiten deze periode kunnen ze ook nog maximaal 13 zondagen per jaar extra de deur openen. "De voordelen van deze erkenning liggen vooral bij de handelaars, maar als gemeentebestuur zijn we trots dat we ze verkregen hebben", zegt schepen van Toerisme Mies Meeus. (JVN)