Doodrijder Blue Ladies herinnert zich niks Bewustzijn verloren volgens bestuurder, in slaap gevallen volgens parket Jef Van Nooten

16 november 2018

16u42 0 Kasterlee De bestuurder die vorig jaar drie Blue Ladies dood reed, vraagt de vrijspraak. Op basis van overmacht. Hij zou het bewustzijn hebben verloren. “Ik herinner me dat ik uit de auto stapte en overal slachtoffers en fietsen zag liggen. Wat er voordien gebeurde is een zwart gat.” Volgens het parket viel hij gewoon in slaap.

De 66-jarige Nederlander Gerardus S. stond vrijdagvoormiddag terecht voor het dodelijke ongeval dat hij op 15 mei 2017 veroorzaakte op de Turnhoutsebaan in Kasterlee. Een groep van twaalf fietsers van fietsclub Blue Ladies uit Retie was nog maar net in Retie vertrokken toen de fietsvriendinnen de gewestweg wilden oversteken. Het eerste deel van de weg was vrij. Daarna zouden ze halverwege halt houden om nadien de twee volgende rijstroken over te steken. Maar voordat ze in het midden van de weg raakten, werden ze van hun fiets gemaaid door de auto van Gerardus S. Hij was door de middenberm gegaan en schepte de fietsers op de andere rijrichting op met zijn wagen.

Tijdens het proces vrijdag stond één vraag centraal: waarom is de bestuurder door de middenberm gereden? “Ik kan het me niet herinneren”, verklaart Gerardus S. daar zelf over. “Ik heb tijdens het rijden het bewustzijn verloren. Dat stuk van de film ben ik volledig kwijt. Het enige dat ik me kan herinneren is dat ik uit de auto stapte en overal slachtoffers en fietsers zag liggen. Een verschrikkelijk beeld dat ik nooit meer weg zal krijgen.”

Het parket en de burgerlijke partijen vinden het iets te gemakkelijk om het ongeval aan bewustzijnsverlies – en dus overmacht - te wijten. Ze geloven dat de bestuurder oververmoeid was en in slaap is gevallen. “Hij was ’s morgens vroeg vertrokken voor de crematie van een familielid 230 kilometer verderop. Na de crematie terug een lange rit naar huis. Waarom heeft hij geen rust genomen?”, vroeg openbaar aanklager Luc Daeleman zich af.

De bestuurder wees hem er op dat hij na de crematie niet onmiddellijk huiswaarts is gekeerd. Hij heeft eerst koffie en broodjes naar binnen gespeeld op de koffietafel. “Dan komt de vermoeidheid na de lunch”, repliceerde de aanklager. “Ook zijn vader die als passagier mee in de auto zat, kan zich niks van het ongeval herinneren. Ze waren beiden ingedommeld voor hun middagdutje.”

Het parket vorderde naast een voorwaardelijke gevangenisstraf ook een rijverbod van 4 jaar. Maar dat rijverbod zou alleen in België gelden, en dus weinig gevolgen hebben voor de Nederlander.

De man blijft er bij dat hij niet moe was en om een onverklaarbare wijze het bewustzijn heeft verloren. “Ik heb schrik dat het me nog eens zal overkomen tijdens het rijden. Daarom heb ik meteen na het ongeval artsen geraadpleegd. Mijn huisarts, een neuroloog en een cardioloog. Maar ze kunnen geen oorzaak voor het bewustzijnsverlies vinden”, aldus S.

Als de rechter de overmacht naast zich neerlegt en S. toch schuldig acht, hoopt zijn advocate op een milde straf. “Hij heeft drie doden en twee zwaargewonden op zijn geweten. Daar moet hij de rest van zijn leven mee omgaan. Zijn ergste straf is het besef wat hij heeft aangericht en dat hij niet weet waarom het gebeurd is.”

Vonnis op 14 december.