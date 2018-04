Dj Joost Collings stampt internetradio uit de grond 18 april 2018

02u45 0 Kasterlee Hedwig Huybrechts, alias dj Joost Collings (65) uit Tielen is gestart met zijn eigen internetradio, met de naam Radio KLT.

Dj Jost Collings is al 55 jaar dj in Kasterlee en omstreken en maakt al sinds 1987 radio. Hij was een tijdje geleden ook nog dj bij Radio Lichtaart.





Internationaal

Nu wil hij met zijn internetradio ver buiten de Kastelse gemeentegrenzen en zelfs internationaal een waaier aan muziek aan de man brengen. "Luc Sterckx en ik draaien muziek voor alle leeftijden over de hele wereld", zegt hij fier. "Elk uur geven wij nationaal en regionaal nieuws uit Kasterlee en willen graag ook met interviews starten."





Grootse plannen

Met de internetradio wil hij verder gaan dan Kasterlee. "Via www.radioklt.be kan ik iedereen bereiken, zelfs ook mensen die in het buitenland wonen of op vakantie gaan." Zijn plan is ook om live te gaan op locatie en daar plaatjes te draaien en te spreken met de mensen. "Als we bijvoorbeeld vanuit een woonzorgcentrum of dergelijke kunnen radio maken, dan leren de mensen internetradio kennen, leren ze Radio KLT kennen en geven we ze een leuke dag zowel voor de mensen op locatie als voor de luisteraars." Een toekomstdroom is een frequentie op DAB (Digital Audio Broadcasting). (MVBO)